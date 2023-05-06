ختام امتحانات المرحلة الابتدائية بالبحيرة

اختتمت اليوم إمتحانات الفصل الدراسي الثانى لطلاب المرحلة الإبتدائية التى أنطلقت يوم 5/1 حتى5/6 /2023.

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على إستعداد جميع الإدارات التعليمية وجاهزية جميع اللجان لإستقبال أبنائنا الطلاب المتقدمين لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني لمختلف مراحل التعليم.

وصرح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثانى للمرحلة الابتدائية اختتمت اليوم، حيث أدى طلاب الصف السادس الابتدائى امتحاناتهم فى مادتى اللغه الانجليزيه و العلوم كما أدى طلاب الصف الخامس الابتدائى الامتحان فى مادتى الرياضة واللغة الإنجليزية.

كما ستنطلق غدا الاحد 7 مايو امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية وكذا بالمرحلة الثانوية، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وإتباع إجراءات التأمين والسلامة لكامل اللجنة وخاصة الكنترولات وأماكن حفظ أوراق الأسئلة والإجابة.

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية المركزية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الإمتحانات وتلقى أي شكاوى والعمل على تذليل ما يعترضها من معوقات أولاً بأول.