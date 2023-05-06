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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطل عثر بحوزته على بندقية خرطوش بالبساتين

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بحيازة سلاح غير مرخص وذخيرة، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت قد أمرت النيابة بالتحفظ علي المضبوطات كأحراز، والتحرى حول نشاطه الإجرامي.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش وذخائر بمنطقة البساتين.
تعود الواقعة  أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته "بندقية خرطوش محلى الصنع - فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار"، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بندقية خرطوش تجديد حبس عاطل البساتين