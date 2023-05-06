مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة سوزوكي وموتوسيكل بمنشأة القناطر

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب آخر في حادث تصادم سيارة سوزوكي ودراجة نارية موتوسيكل بمدخل عزبة أبو ربع طريق منشأة القناطر الخطاطبة شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب بمدخل عزبة أبو ربع طريق منشأة القناطر الخطاطبة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة سوزوكي ودراجة نارية موتوسيكل نتج عن الحادث مصرع أحد الأشخاص وإصابة آخر جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مبارك المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب لذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.