انطلاق البرنامج التدريبي للرائدات الاجتماعيات بالدقهلية

انطلق اليوم السبت البرنامج التدريبى لتدريب مدربين الرائدات TOT فى إطار برنامج وعى للتنمية المجتمعية بحضور ٢٥ متدرب والمحاضرين فى محافظة الدقهلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة وبحضور وإشراف الدكتورة آمال ذكي مستشار وزير التضامن الإجتماعي لبرنامج وعي.

فيما عقدت الورشة الأولي بقاعة الإجتماعات بديوان المديرية وحاضر فيها أحمد شاهين مستشار الوزيرة لمنصة التواصل التفاعلى والمدربين ببرنامج وعى الدكتورة نجوى محجوب أخصائى التخطيط ومنسق 2 كفايه بالوزارة ومنى عثمان مدير عام الإدارة العامه لرصد النتائج المحلية بالوزارة وحضور عدد 25 متدرب من رؤساء أقسام شئون المرأة بالإدارات الإجتماعية والقائمين على العمل بالمديرية.

فيما يستمر البرنامج التدريبي فى الفترة من 6 حتى 11 مايو ويهدف البرنامج الى إعداد وتأهيل مدربين لتدريب الرائدات الإجتماعيات.

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