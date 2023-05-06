قبل تتويجه بلحظات.. استقبال ملكي لـ تشارلز الثالث في كنيسة ويستمنيستر

أقامت كنيسة ويستمنستر استقبال ملكي مهيب للملك تشارلز الثالث، اليوم السبت، وسوف يصبح تشارلز الذي سيتم تتويجه هو وزوجته الملكة القرينة كاميلا، الملك رقم 40 الذي يتوج هناك منذ عام 1066.

يُتوج تشارلز على غرار 39 من أسلافه في كنيسة وستمنستر التي شهدت جميع مراسم التتويج بالبلاد منذ وليام الفاتح في عام 1066.

وستتوج زوجته الثانية كاميلا (75 عاما) ملكة قرينة خلال المراسم التي تستمر ساعتين. وعلى الرغم من أن المراسم تضرب بجذورها في التاريخ فإن القائمين عليها سيحاولون تقديم صورة لنظام ملكي وأمة يتطلعان إلى المستقبل.