ads
السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قبل تتويجه بلحظات.. استقبال ملكي لـ تشارلز الثالث في كنيسة ويستمنيستر

تشارلز يصل كنيسة
تشارلز يصل كنيسة ويستمنيستر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقامت كنيسة ويستمنستر استقبال ملكي مهيب  للملك تشارلز الثالث، اليوم السبت، وسوف يصبح تشارلز الذي سيتم تتويجه هو وزوجته الملكة القرينة كاميلا، الملك رقم 40 الذي يتوج هناك منذ عام 1066.

يُتوج تشارلز على غرار 39 من أسلافه في كنيسة وستمنستر التي شهدت جميع مراسم التتويج بالبلاد منذ وليام الفاتح في عام 1066.

وستتوج زوجته الثانية كاميلا (75 عاما) ملكة قرينة خلال المراسم التي تستمر ساعتين. وعلى الرغم من أن المراسم تضرب بجذورها في التاريخ فإن القائمين عليها سيحاولون تقديم صورة لنظام ملكي وأمة يتطلعان إلى المستقبل.

تشارلز الثالث كنيسة ويستمنيستر استقبال ملكي الملكة القرينة كاميلا مراسم التتويج