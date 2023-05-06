ads
السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي بجامعة الأزهر حول الرعاية الشرعية لذوي الهمم

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية  الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، تحت عنوان: «الرعاية الشرعية والقانونية لذوي الهمم في ضوء رؤية مصر 2030»، بمركز الأزهر للمؤتمرات، وتنوع جلساته على مدار يومي السبت والأحد 6 و7 مايو 2023م، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وبدأت فعاليات المؤتمر صباح اليوم السبت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيديو للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من احتفالية مصر الأخيرة «قادرون باختلاف» أكد سيادته خلال الفيديو المقتطف من الاحتفالية أهمية رعاية ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم، والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم ودعمهم بكل السبل.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ونواب رئيس جامعة الأزهر، ونخبة من علماء وعمداء جامعة الأزهر.

وأوضح الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، أن المؤتمر الدولي العلمي الثالث للكلية يتضمن خمسة محاور؛ هي: التدابير الشرعية والقانونية للوقاية من الإعاقة، والرعاية الشرعية لذوي الهمم، والرعاية القانونية لذوي الهمم، والرعاية المجتمعية والصحية لذوي الهمم، وحماية ذوي الهمم في المواثيق والمعاهدات الدولية في ضوء رؤية مصر 2030م.

IMG-20230506-WA0012
IMG-20230506-WA0012
IMG-20230506-WA0011
IMG-20230506-WA0011
IMG-20230506-WA0009
IMG-20230506-WA0009
IMG-20230506-WA0010
IMG-20230506-WA0010
IMG-20230506-WA0001
IMG-20230506-WA0001
- الأزهر - وكيل الأزهر الشريف - ذوي الهمم الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف