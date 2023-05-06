إخماد حريق ورشة أخشاب بشارع الجيش في الصف

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، حريقا نشب داخل ورشة أخشاب بشارع الجيش من عزبة السلام بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل ورشة أخشاب بشارع الجيش من عزبة السلام بدائرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.