مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لإنشاء نقابة التجاريين

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، خلال جلسته العامة اليوم الاحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ،عن الطلب المقدم من النائب اكمل مجانى عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وقال النائب اكمل نجاتى، مقدم الاقتراح، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الاقتراح يهدف إلى دراسة الاثر التشريعى للوصول إلى إزالة المعوقات التي تعوق عمل نقابة التجاريين والنهوض بالعمل المهنى للتجاريين بمختلف شعبهم والتى تأثرت بتقادم النصوص التشريعية والتى عفا عليها الزمن.

كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ناقشت الإقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الأثر تشريعي للقانون 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمنظم لعمل نقابة التجاريين وما ترتب على تقدم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد.

وبدأت المناقشة بعرض المقترحات المقدمة من نقابة التجاريين، ومناقشة ممثلى وزارة المالية وتم التوافق على العديد من المواد وغدا استكمال المواد المتعلقة بالموارد المالية للنقابة مادة ٧٢ و٧٣ .

يذكر أن مجلس الشيوخ قد ناقش الجلسات الماضية استيضاح سياسية الحكومة بشأن استراتيجية ترشيد استهلاك المياه ، و زيادة كفاءة استخدامها

وشهدت الجلسات، إحالة طلب مناقشة عامة بشأن إجراءات ترشيد المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وجهود تطوير وتحديث منظومة الري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

