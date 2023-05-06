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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكعابيش في الهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى سلم المنشية اتجاه المرج بمنطقة كعابيش دائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى سلم المنشية اتجاه المرج بمنطقة كعابيش دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

 وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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