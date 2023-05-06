المجلس الوطني الفلسطيني يدين اغتيال الاحتلال فلسطينيين اثنين في "طولكرم"

السبت 06/مايو/2023 - 01:07 م

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، جريمة اغتيال شابين فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "طولكرم"، بشمال غرب الضفة الغربية صباح اليوم /السبت/.

وحمّل المجلس، في بيان صحفي، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال استمراره بسياسة القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذي لن يسكت على هذه الجرائم، وسيستمر بصموده ومقاومته.

وذكر أن "ما يحدث وبشكل يومي من عمليات قتل وجرائم والإعدامات ميدانية التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون بتعليمات مباشرة من الحكومة الفاشية لا تتوقف، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يتعرض له شعبنا من جرائم وتصعيد متواصل".