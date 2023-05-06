ads
السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق مزرعة ونفوق 10 رؤوس ماشية أمام معسكر بني سويف بأبو النمرس

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة علي حريق نشب داخل مزرعة مواشي بقرية زاوية أبو مسلم أمام معسكر بني سويف بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

اتلقي الرائد مصطفي رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مزرعة مواشي بقرية زاوية أبو مسلم أمام معسكر بني سويف بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيرن ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف وراءه نفوق 10 رؤس ماشية.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اتخاذ كافه الاجراءات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بمديرية أمن الجيزة قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قوات الحماية المدنية نشوب حريق مركز شرطة أبو النمرس مديرية امن الجيزة