حريق مزرعة ونفوق 10 رؤوس ماشية أمام معسكر بني سويف بأبو النمرس

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة علي حريق نشب داخل مزرعة مواشي بقرية زاوية أبو مسلم أمام معسكر بني سويف بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.
اتلقي الرائد مصطفي رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مزرعة مواشي بقرية زاوية أبو مسلم أمام معسكر بني سويف بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيرن ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف وراءه نفوق 10 رؤس ماشية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.