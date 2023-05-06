سب مجلس الإدارة وأهان اللاعبين.. إقالة حسام حسن من تدريب المصري

أعلن النادي المصري، اليوم السبت، عن صدور قرار مجلس الإدارة بإقالة حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مع توقيع غرامة مالية يحددها المجلس في جلسته المقبلة.

وأرجع المجلس القرار، في بيان له، إلى التجاوزات غير العادية وغير المقبولة وغير المبررة من كلا من حسام حسن المدير وإبراهيم حسن، وسبهم لمجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بألفاظ خارجة أمام اللاعبين والإداريين بين شوطي مباراة أسوان وعقب انتهائها والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، وكذلك شكوى اللاعبين من الإهانة المستمرة وسوء المعاملة وتوجيه السباب لهم والتلفظ بألفاظ خارجة لا تليق بلاعبي النادي ورغبة كثير من اللاعبين بطلب إنهاء التعاقد مع النادي بسبب المعاملة السيئة والإهانة من حسام حسن.

وأكد تقدم بعض أعضاء الجهاز الإداري بمذكرات بإقرارهم بتجاوز التوأم بسبهم لمجلس الإدارة واللاعبين وتأييدا لما تقدم به اللاعبين بالإهانة والمعاملة السيئة.