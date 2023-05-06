أحداث تاريخية شهدتها كنيسة تتويج ملوك إنجلترا

تستعرض البوابه في هذا التقرير تاريخ موجز لدير وستمنستر حيث كان دير وستمنستر الكنيسة التقليدية لتتويج الملوك والملكات منذ عام 1066 عندما تم تتويج "ويليام الفاتح".

كما كان محل استضافة عدد من الأعراس والجنازات الملكية، والاحتفالات الوطنية وفعاليات التأبين.

تواريخ مهمة

حوالي عام 960- استقر الرهبان البندكتيين على جزيرة ثورني، التي أطلق عليها لاحقًا وستمنستر.

28 ديسمبر عام 1065- تم الإعلان عن دير وستمنستر.

25 ديسمبر عام 1066- يوم الميلاد المجيد، ويوم تسجيل أول حفل تتويج في الدير؛ حيث توّج ويليام الفاتح ملكًا للبلاد.

عام 1245- هنري الثالث يبدأ في تشييد الكنيسة الحالية.

عام 1301- إنشاء كرسي التتويج، الذي تم استخدامه في جميع احتفالات التتويج منذ عام 1308.

عام 1400- دفن جيوفري تشوسر؛ كاتب"حكايات كانتربري" في الجناح الجنوبي. وقد تم دفن العديد من الشعراء والكتاب والفنانين قرب مدفن تشوسر من وقتها. ويعرف هذا الجزء من الكنيسة الآن باسم "ركن الشعراء".

عام 1503- هنري السابع يبدأ في تشييد كنيسة السيدات.

عام 1540- حل دير الرهبان على يد الملك هنري الثامن.

عام 1560– إليزابيث الأولى تنشئ الدير باعتباره كلية كنسية.

عام 1745- استكمال إنشاء البرجين الغربيين للدير.

عام 1920- دفن الجندي المجهول في صحن الدير كنصب تذكاري لمن قضوا نحبهم أثناء الحرب العالمية الأولى.

عام 1953 – تتويج الملكة إليزابيث الثانية. وهو أول حفل تتويج يتم نقله على التفاز.

عام 1997 – عقد جنازة الأميرة ديانا، أميرة ويلز.

عام2002 – جنازة الملكة إليزابيث الأم.

عام 2011- زاوج الأمير ويليام، أمير ويلز، من كاثرين ميدلتون.

2018 - افتتاح معارض اليوبيل الماسي للملكة.



