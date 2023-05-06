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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس طور سيناء يتفقد لجان امتحانات النقل

جانب من متابعة رئيس
جانب من متابعة رئيس طور سيناء للامتحانات
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تفقد مبروك الغمريني رئيس مركز ومدينة طور سيناء، رافقه أحمد غيث مدير إدارة الطور التعليمية اليوم السبت، لجان إمتحانات الفصل الدراسي الثاني؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية وإنتظام اللجان وعدم وجود مشاكل تواجه الإمتحانات.

شملت المتابعة المجمع التعليمي بتوشكى ومدرسة المروة النتميزة، ومدرسة الزهور الإبتدائية.

كان محافظ جنوب سيناء قد صدق على جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 10 أبريل 2023 للعام الدراسي 2022 / 2023 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي الفني والصم وضعاف السمع وذلك بناء على عرض الجدول المقترح للامتحانات والخطة الزمنية للعام الدراسي من وكيل الوزارة.

في سياق آخر وفي إطار الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية والخط العربي للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، المؤتمر التنسيقي لأطراف بروتوكول التعاون بين تعليم جنوب سيناء والمحافظة استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية والخط العربي وذلك بديوان محافظ جنوب سيناء بطور سيناء.

جاء ذلك بحضور قيادات الأطراف المعنية من الداخلية والمستشار العسكري والصحة والتموين والتضامن والكهرباء والمياه والسادة رؤساء المدن بخليج العقبة والسويس وإدارة الأزمات والعمليات بالمحافظة والمتابعة والشباب والرياضة تناول الاجتماع استعراض سيناريو الأدوار لكل جهة به.

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امتحانات الفصل الدراسي الثاني جنوب سيناء مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء المجمع التعليمي بتوشكى مدرسة المروة المتميزة