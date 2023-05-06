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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

5 لصوص وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالتجمع الخامس

المتهمين
المتهمين
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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة غموض واقعة سرقة كميات كبيرة من المشغولات الذهبية من داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس. 
تعود الواقعة عندما  تم ضبط (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")  بتهمة سرقة (بعض المصوغات الذهبية - جهاز حاسب آلى "لاب توب" - جهاز "أى باد") من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات و مبالغ مالية من متحصلات بيع مشغولات ذهبية لعميلهم "سيئ  النية" صاحب محل مصوغات ذهبية بالمنيا ، وأمكن ضبطه.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق

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