16 عارضة أسوانية فى إنتاج المشغولات فى المهرجان الدولى السابع للأم المثالية بالأقصر

شاركت محافظة أسوان بوفد من العارضات يضم 16 من سيدات المحافظة المتخصصين فى إنتاج المشغولات والحرف اليدوية والمنتجات البيئة فى المهرجان الدولى السابع للأم المثالية 2023 وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وكانت قد أقيمت فعاليات المهرجان بساحة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر تحت رعاية مؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وحاكم دبى ، وأيضاً مؤسسة مشوار التنموية للمساعدات وذلك بحضور كوكبة من الشخصيات العامة .

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تدريب العارضات من قبل فرع المجلس على مختلف الحرف اليدوية والبيئية ، وذلك فى ظل الدعم الكبير من المحافظ للمرأة الأسوانية فى جميع المجالات ، وخاصة المجال الإقتصادى لتوفير مصدر دخل ثابت للعديد من الأسر .

ولفتت إلى أنه كان هناك تمثيل مشرف لمحافظة أسوان بفعاليات المهرجان ، ولاسيما مع جودة الإخراج الجيد والمتميز للمعروضات من الحرف والمشغولات اليدوية ، وخاصة فى ظل مشاركة محافظات أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر وسوهاج ، والأفواج السياحية والشخصيات العامة ، وتم كذلك المشاركة فى ورش العمل المختلفة بحضور عضوة الفرع سناء سليمان ، وشيماء فاروق مديرة الفرع ، كما تم تكريم 50 أماً مثالية منهم الأم المثالية من أسوان تريزة فايز عبد الثالوث 63 سنة .

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