بالصور.. عقد المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

يبدأ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد - رئيس الهيئة، اليوم السبت الموافق ٦ / ٥ / ٢٠٢٣، وبمقر رئاسة النيابة الإدارية الكائن بمدينة ٦ أكتوبر- ميدان النجدة، مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠٢٢، من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة لكل متقدم، والتي يمكن الاستعلام عنها بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية.

وأكدت علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم، وضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، كما يتم حضور الاختبار بدون الهاتف المحمول، كما تم التأكيد علي الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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