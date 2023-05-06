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السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بالصور.. عقد المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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يبدأ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد - رئيس الهيئة،  اليوم السبت الموافق ٦ / ٥ / ٢٠٢٣، وبمقر رئاسة النيابة الإدارية الكائن بمدينة ٦ أكتوبر- ميدان النجدة، مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠٢٢، من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة لكل متقدم، والتي يمكن الاستعلام عنها بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية.

 

وأكدت علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم، وضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، كما يتم حضور الاختبار بدون الهاتف المحمول، كما تم التأكيد علي الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

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المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشار عـدلي جاد خريجي كليات الحقوق كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة معاون نيابة ادارية