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السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم القاهرة تتفقد سير الامتحانات بمدراس إدارة الوايلي

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم السبت، انتظام سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني  " دور أول " للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

تمت الجولة التفقدية بمدرستي أبو بكر الصديق الإعدادية الثانوية الرياضية بنين والعباسية الإعدادية بنات التابعين لإدارة الوايلى التعليمية، تحت رعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.
 

كان فى استقبالها محمد الشابورى وكيل الإدارة، وتابعت عبد الفتاح اللجان الامتحانية واطمأنت على مستوى الإمتحان متمنية كل التوفيق والنجاح لجميع الطلاب .

 

إدارة الوايلي التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني