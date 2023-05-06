وكيل تعليم القاهرة تتفقد سير الامتحانات بمدراس إدارة الوايلي

تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم السبت، انتظام سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني " دور أول " للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

تمت الجولة التفقدية بمدرستي أبو بكر الصديق الإعدادية الثانوية الرياضية بنين والعباسية الإعدادية بنات التابعين لإدارة الوايلى التعليمية، تحت رعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.



كان فى استقبالها محمد الشابورى وكيل الإدارة، وتابعت عبد الفتاح اللجان الامتحانية واطمأنت على مستوى الإمتحان متمنية كل التوفيق والنجاح لجميع الطلاب .