محافظ المنوفية: إزالة 314 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأن الأجهزة التنفيذية نجحت فى إزالة (314) حالة تعدى بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً لتقرير الإدارة العامة للأزمات بالديوان العام ، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ (21) لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة منذ بدء الموجة وحتى 4 مايو الجارى ، موجهاً بتوحيد الجهود والاستمرار في تنفيذ الإزالات حتى إنتهاء أعمال الموجة وفق الجداول الزمنية المحددة حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة .



وأوضح محافظ المنوفية أن الإزالات تنوعت ما بين إزالة (75) حالة تعدي ( مباني أملاك دولة ) بمساحة اجمالية (10253) م2 ، و (51) حالة ( زراعة أملاك دولة ) بمساحة ( فدان و12 قيراط و 2 سهم ) ، فيما تم إزالة (105) حالة تعدى آخرى على الأراضى الزراعية ( أملاك خاصة ) بمساحة ( 13 ألف و 700) م ، وكذا تنفيذ (51) متغير مكانى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة تزيد عن ( 4 آلاف و 613) م ، وإزالة (32) حالة أخرى بناء بدون ترخيص بمساحة تقدر بـ ( ألفان و423) م .



وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة ميدانياً ومن خلال غرفة العمليات المركزية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف ، مشدداً باستمرار التنسيق التام مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى ، مع الإستمرار في تفعيل محاضر التبوير للأراضى الزراعية للحالات التى تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي .



جدير بالذكر أنه قد انطلقت أعمال الموجة الـ (21) لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى الفترة من 29 أبريل الجارى وحتى 14 يوليو 2023، وبدأت المرحلة الأولى من الموجة السبت 29 ابريل وتستمر حتى 19 مايو المقبل.