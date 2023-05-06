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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمود متولي يتخلف عن رحلة عودة بعثة الأهلي من الإمارات

محمود متولي لاعب
محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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تخلف محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  عن رحلة عودة البعثة من الإمارات بعد إصابته أمس في نهاية مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي . 

وقال مصدر للـ"بوابة نيوز" أن محمود متولي مصاب بارتجاج ولم يغادر مع بعثة الأهلي بالأمس إلى القاهرة وسيظل متواجدا يومين بأحد المستشفيات بالإمارات برفقة أحد أفراد الطاقم الطبي لحين الاطمئنان على حالته. 

وطلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الجهاز الطبي إعداد تقرير شامل عن اللاعبين المصابين لتحديد موقفهم بشأن التواجد في حسابات الجهاز الفني في مباراة الترجي التونسي الجمعة القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وتضم قائمة المصابين كلا من عمرو السولية ومحمد الضاوي كريستو وياسر إبراهيم ومحمود متولي الذي تعرض لإغماء في مباراة السوبر المحلي أمس أمام بيراميدز. 

وحرص سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي التواصل مع سفارة مصر في تونس من أجل الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلي تونس بعد غدٍ الثلاثاء استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة القادم في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا. 

اقترب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إعلان جاهزيته لمباراة الترجي التونسي الجمعة القادم في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا. 

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