محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، إستقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرصه الدائم بالتواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى .

وقال محافظ قنا، إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف "الداودي" أن خدمة المواطنين والإستماع إلى شكواهم وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل التعامل مع الشكاوى، من خلال إستقبال المواطنين بمكاتب القيادات للإستماع إلى شكواهم، فضلا عن إستقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.