افتتاح معرض "الرحلة" لطلاب النحت والتشكيل المعماري بتطبيقية بنها

افتتح الدكتور تامر سمیر نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يرافقه الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور عصام صفي الدین أستاذ العمارة فى مصر والدكتورة سارة عبدربه محمد رئيس قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم معرض "الرحلة" لقسم النحت والتشكيل المعماري على هامش المؤتمر العلمى الأول لقسم النحت بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها تحت عنوان " من التقليدي إلى الرقمي".

وتضمن المعرض مجموعة من الأعمال الفنية للطلبة على مدار السنين الماضية بالاضافة إلى إنتاج الطلاب للفصل الدراسي الأول ومجموعة من مشاريع التخرج وعبرت تلك الأعمال الفنية عن مجموعة من القطع الفنية للواجهات المعمارية والأعمال الميدانية والمكملات المعمارية والوظيفية ومشروعات إعادة تدوير لحث وتنوير المجتمع على أهمية الاستدامة في مجتمعنا.

وعقد قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم المؤتمر العلمى الأول للقسم بعنوان "من التقليدي إلى الرقمي" برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور شمس القرنفيلى عميد كلية الفنون التطبيقية وبرئاسة الدكتورة سارة عبدربه محمد رئيس قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم.

وقالت الدكتورة سارة عبد ربه رئيس قسم النحت والمتحدث الرئيسي للمؤتمر إن الكلية عقدت مؤتمرها العلمي الأول من "التقليدية إلى الديجيتال" لقسم النحت والتشكيل المعماري والترميم وناقش المؤتمر أهمية تحقيق الاستدامة في العملية التعليمية.

كما تضمنت أعمال المؤتمر محاضرة للدكتور شمس الدين القرنفيلى حول "جماليات التشكيل للنحت الميداني" وقدم الدكتور عصام صفي الدين شيخ المعماريين فى مصر ورقة عمل حول تجسيد الفكر والجمال، فيما ألقت الدكتورة سارة عبد ربه الضوء على الفن والتكنولوجيا وتاريخ الميتافيرس وفنون الرموز الغير قابلة للاستبدال.

وأوصت الدكتورة سارة عبدربه رئيس المؤتمر بأهمية التركيز على تحقيق الاستدامة في العملية التعليمية خاصة وأن النحت يمر بمراحل تتسبب فى مخلفات كثيرة تضر بالبيئة وذلك لحماية كوكب الأرض من زيادة الانبعاث الكربونية والاحتباس الحراري.

وفي ختام فاعليات المؤتمر جرى تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية.

افتتاح المعرض

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