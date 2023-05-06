بولندا تطالب بفرض عقوبات أوروبية على واردات المنتجات الغذائية الروسية

السبت 06/مايو/2023 - 12:06 م

أعلن ممثل بولندا الدائم في الاتحاد الأوروبي أندريه سادوتش، اليوم السبت، أن بولندا ستطالب بفرض عقوبات على واردات المنتجات الغذائية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال سادوتش لوكالة أنباء باب البولندية، إن بولندا تعتبر واردات السلع الزراعية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي تحت ذريعة الأمن الغذائي "غير مقبولة" وستطالب بفرض عقوبات على هذه الواردات.

وأضاف أنه يجب فرض العقوبات على الفور، خاصة في ضوء مشاكل الاتحاد الأوروبي الأخيرة مع الحبوب الأوكرانية.

وحتى الآن، امتنعت المفوضية الأوروبية عن فرض عقوبات على واردات المنتجات الغذائية الروسية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى التهديدات المحتملة للسلسلة الغذائية العالمية.