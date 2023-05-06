ads
السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بولندا تطالب بفرض عقوبات أوروبية على واردات المنتجات الغذائية الروسية

بولندا
بولندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن ممثل بولندا الدائم في الاتحاد الأوروبي أندريه سادوتش، اليوم السبت، أن بولندا ستطالب بفرض عقوبات على واردات المنتجات الغذائية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال سادوتش لوكالة أنباء باب البولندية، إن بولندا تعتبر واردات السلع الزراعية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي تحت ذريعة الأمن الغذائي "غير مقبولة" وستطالب بفرض عقوبات على هذه الواردات.
وأضاف أنه يجب فرض العقوبات على الفور، خاصة في ضوء مشاكل الاتحاد الأوروبي الأخيرة مع الحبوب الأوكرانية.
وحتى الآن، امتنعت المفوضية الأوروبية عن فرض عقوبات على واردات المنتجات الغذائية الروسية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى التهديدات المحتملة للسلسلة الغذائية العالمية.

بولندا الاتحاد الأوروبي المنتجات الغذائية الروسية