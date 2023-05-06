الدفاع الروسية: الولايات المتحدة طرف أساسي في العمل العسكري البيولوجي حول العالم

السبت 06/مايو/2023 - 12:04 م

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن وزارة الطاقة الأمريكية هي الطرف الأساسي الطالب والمشرف على تنظيم العمل البيولوجي العسكري في مختلف مناطق العالم، بما فيها أوكرانيا.

وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية الروسية، إيجور كيريلوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إن "التعاون الوثيق القائم بين وزارتي الطاقة والدفاع الأمريكيتين، في مختبر المحيط الهادئ التابع لوزارة الطاقة يرأسه ستيفن آشبي الذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس شركة Battelle المقاول الأساسي للبنتاجون".

وأضاف كيريلوف أن مركز العلوم والتكنولوجيا الأوكراني عمل كوسيط بين وزارة الطاقة الأمريكية ومنظمات الأبحاث الأوكرانية، موضحا أن توزيع الأموال من خلال نظام المنح كلف بها مركز العلوم والتكنولوجيا الأوكراني والمركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا، الذي يعمل رئيس مجلس إدارته، رونالد ليمان، كذلك مديرا للمركز دراسات الأمن العالمي لدى مختبر ليفرمور الوطني، وهو أيضا يتبع لوزارة الطاقة الأمريكية.

وأشار كيريلوف إلى أن قضايا تنظيم الأنشطة البحثية لهذه الوزارة في أوكرانيا يتولاها مدير مكتب كييف، ملحق الطاقة في السفارة الأمريكية شون أندرسون.