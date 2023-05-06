الجارديان: العاصمة البريطانية تشهد حفل تتويج أسطوري للملك تشارلز بحضور ملوك ورؤساء العالم

السبت 06/مايو/2023 - 12:04 م

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الحفل الأسطوري لتتويج الملك تشارلز الثالث الذي تشهده العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، بحضور ملوك ورؤساء العالم، والذي وصفه المقال بأنه يشمل أكبر تجمع من القوات البريطانية تشهده المملكة المتحدة منذ حفل تتويج الملكة إليزابيث منذ 70 سنة.

وتوضح كاتبة المقال كارولين دافيز أن ملوك ورؤساء العالم وكبار رجال الدولة من جميع أنحاء العالم بدأوا يتوافدون إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور حفل التتويج للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، مشيرة إلى أن ما يقرب من 7،000 جندي برفقة 19 فرقة موسيقى عسكرية سوف يصطفون خلال مسيرة التتويج على مسافة تمتد إلى ما يقرب من ميل وهي المشاركة الأكبر في تاريخ بريطانيا منذ حفل تتويج الملكة إليزابيث عام 1953.

ويلقي المقال الضوء في هذا السياق على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك التي يصف فيها حفل التتويج بأنه يمثل لحظة تحمل معاني كبيرة من الكرامة الوطنية وأنه يمثل تعبيرا بالفخر بتاريخ وثقافة وتقاليد المملكة المتحدة.

ويضيف سوناك، كما يقول المقال، أن تلك المناسبة تعد أحد أهم الطقوس في بريطانيا والتي تعبر عن ميلاد حقبة جديدة في تاريخ البلاد.

ويشير المقال إلى تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع البريطانية التي يقول فيها إن ما يقرب من 4،000 جندي سوف يشاركون في حفل التتويج أثناء عودة الملك والملكة من كنيسة ويستمنستر إلى قصر باكجنهام.

ويوضح المقال في هذا الصدد أن المسيرة الملكية إلى كنيسة ويستمنستر سوف تشمل 200 جندي على صهوات الجياد بينما يستقل الملك والملكة العربة الملكية، وسيرافق الأسرة الملكية أربعة فرق من سلاح الفرسان.

ويضيف المقال أنه عند وصول الملك تشارلز إلى كنيسة ويستمنستر سوف تتم مباركته وتتويجه وهو جالس على كرسي التتويج العريق الذي يرجع تاريخه إلى عهد القديس إدوارد في القرن الثالث عشر والذي شهد تتويج العديد من ملوك بريطانيا على مدار ما يربو على 700 عام.

وعند ارتداء الملك تشارلز تاج القديس إدوارد تطلق قوات الحرس المرافقة ستة دفعات من الطلقات من مدافع الهاون وهي المدافع التي استخدمت في الحربين العالميتين الأولى والثانية، إلى جانب إطلاق 62 طلقة من برج لندن و21 طلقة من مواقع متعددة في جميع أرجاء المملكة المتحدة.

ويشير المقال إلى أن ما يقرب من 4،000 من الجنود سوف يصطفون لاستقبال الملك والملكة عند وصولهم إلى حدائق قصر باكنجهام ثم يتوجه الملك وبرفقته أفراد العائلة الملكية إلى شرفة القصر لتحية جماهير الشعب الغفيرة التي اصطفت لمشاهدة الملك وتحيته.

ويشير المقال في الختام إلى أنه بعد انتهاء مراسم التتويج الرسمية سوف تقام مأدبة غداء خاصة بالملك والملكة وباقي أفراد الأسرة الملكية.