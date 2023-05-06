"ثقافة ديروط" تعقد ملتقى حواري حول "تحديات المرأة المصرية وسوق العمل"

نظم قصر ثقافة ديروط برئاسة محمد أبو العيون التابع لفرع ثقافة أسيوط، ملتقى حواري للشباب بعنوان "تحديات المرأة المصرية وسوق العمل" بمقر المكتبة، وذلك ضمن فعاليات برنامج الدراسات والبحوث بفرع ثقافة أسيوط برئاسة سحر مراد.

حضر الملتقى الحواري الأديبة الدكتورة هند مكرم التي قدمت رؤية جوهرية حول التحديات التي تعوق تمكين المرأة في سوق العمل بموجب الدستور المصري، حيث تتمتع المرأة بحقوق متساوية في العمل دون تمييز، حيث إنها تعد قضية التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل من القضايا المهمة التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها لفهم أهميتها الملحة.

كما أوضحت مكرم التحديات كبيرة أمام المرأة لتفوق مستوى التطلعات ويمكن تصنيف هذه التحديات منها اجتماعية وفكرية وثقافية و تشريعية وسياسية، واصفة التحديات الفكرية بأنها أصعبها وأعمقها، حيث إن مواجهتها تحتاج إلى تغيير في المنظومة الفكرية لدى أفراد المجتمع.

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