تعليم الإسكندرية: لم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم

صرَّح الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه لم ترد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم، التي انطلقت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من الوزير المحافظ.

وكان ( أبوزيد ) قد قام بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة عبد الله النديم الإعدادية للبنين بإدارة شرق وبحضور جلال عيد وكيل الإدارة حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط في اللجنة الأولى،والتربية الدينية في اللجنة الثانية، كما تفقد امتحانات التعليم الفني بمدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات.

وتفقّد لجان مدرسة الشهيد النقيب محمد أحمد عبده الابتدائية بذات الإدارة لمتابعة امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وأكّد توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قامت بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة.