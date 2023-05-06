التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها في حريق مزرعه مواشي

قررت نيابة الزقازيق اليوم التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق إثر اندلاع حريق بحظيرة مواشي أسفر عن وفاتها والتهام محتويات الحظيرة ونفوق 5 عجول بناحية قرية النخاس.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورد بلاغا بنشوب حريق بعزبة الاصلاح التابعة لقرية النخاس مركز الزقازيق وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق بحظيرة مواشي وامتد إلى المنزل الملاصق بالحظيرة مما أسفر عن مصرع " رشا س ع" 43 عاما ربة منزل والتهام محتويات الحظيرة ونفوق 5 عجول ويرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب لجنة من الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق.