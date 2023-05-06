الاتحاد المصري للتأمين يكشف التعويضات المحتملة لتأمين العيوب الخفية بالمبانى

ناقش الاتحاد المصرى للتأمين أساليب تأمين العيوب الذاتية بالمباني من خلال استعراض الجوانب الفنية والقانونية وتجارب الدول المختلفة وكذلك سيناريوهات التعويضات المحتملة فضلا عن المراحل المختلفة لعملية الاكتتاب.

وأوضح للاتحاد من خلال النشرة الأسبوعية الى تعريف كلا من العيب الظاهر والعيب الخفى وأوضحت أن العيب الخفى لا يمكن أكتشافه إلا بعد سنوات من التنفيذ وتفاقم هذا العيب، ويعد العيب الخفي Inherent Defects / Latent Defects أحد اهم أسباب انهيارات المباني والذي يمكن تعريفه الذاتي بأنه: أي عيب في المبنى أو أحد مرافقه -التي تنشئ ضمن المبنى ويرجع إلى احد الاسباب الأتيه:

أخطاء التصميم Faulty design واستخدام مواد ومؤن معيبة Defective materials أو الصنعة المعيبة Defective workmanship والإعداد المعيب للموقع Defective preparations of the site بجانب عيوب متعلقة بالأساسات Foundations أو ميكانيكا التربة Soil mechanics

كما ذكرت النشرة طبيعة وخصائص العيب الخفي والمتمثلة فى عيوب تصميم البناءو عيوب مواد البناء والخطأ والإهمال فى التنفيذ ومبانى الحوائط الحامل

و تناولت النشرة بعض من حوادث تأمين العيب الخفي مثل حادث ممر فندق حياة ريجنسي فى مدينة كانساس عام 1981 ، حادث ناطحة السحاب Amoco بشيكاجو عام1988، حادث انهيار سقف مبنى الركاب 2E جزئيًا بمطار Charles de Gaulle عام 2004).

وفى ذات السياق اشارت النشرة إلى الإطار القانوني لتأمين العيوب الخفية، وأوضحت أن المشرع المصرى جعل وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (العشرية) شرط أساسي للحصول على رخصة البناء طبقًا للمادة (46) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للحالات المتمثلة فى المباني التي تبلغ قيمة بيان أعمالها مليون جنية فأكثر والمباني المكونة من أربعة أدوار فأكثر والتعليات أيًا كانت قيمة بيان أعمالها.

كما تطرقت النشرة للجوانب الفنية في تأمين العيوب الخفية وكذلك الأستثناءات الشائعة للوثيقة،و الإستثناءات صارمة لا يمكن تغطيتها بقسط إضافي وهى: الزلازل والاعاصير والفيضانات والعيوب المعروفة قبل بدء التأمين والعيوب بسبب نقص الصيانة لإهمال أو الاستخدام المخالف للمبني والخسائر التبعية Consequential losses وأخطار الحريق والحروب والاضطرابات وهبوط أو بروز الأرض ما لم يكن بسبب عيب خفي.

وأستعرضت النشرة أيضا التجربة المصرية، المجمعة المصرية لتأمين المسؤلية المدنية عن اخطار اعمال البناء «المجمعة العشرية» وأهدافها المتمثلة فى التحقق من سلامة التصميمات والرسومات ومطابقتها للأصول الفنية بمراجعتها واعتمادها من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة أو المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة المسجلة بوزارة الإسكان وكذلك ابداء الملاحظات واخطار طالبي وثائق التأمين لأخذها في الاعتبار، والمتابعة الميدانية لأعمال المباني التي صدرت عنها وثائق التأمين للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للتصميمات والرسومات التي تم اعتمادها وإبلاغ الملاحظات الفنية للمالك والمهندس والمقاول وإذا كانت تلك الملاحظات تمثل خطورة علي سلامة المبني يتم اخطار المالك وجهاز التفتيش الفني علي البناء بوزارة الإسكان والجهة المختصة بشئون التنظيم.

كما يتم اصدار وثيقة التأمين الخاصة بأخطار المسئولية المدنية لأعمال البناء لصالح ونيابة عن شركات التأمين الأعضاء، وصرف تعويضات بعد فحص ودراسة طلبات التعويضات المقدمة من المضرورين لتحديد المبالغ واجبة الأداء للمستحقين طبقًا لشروط وثيقة التأمين.

كما تقوم المجمعة بعمليات المراجعة الفنية من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة ومكاتب المراجعة الاستشارية ويقوم مكتب المراجعة بزيارة مواقع المشروعات للتفتيش الدوري علي التنفيذ وإخطار المجمعة بما تسفر عنه هذه الزيارات.

ووفقًا لنظام المجمعة فالحد الأقصى للتعويض بالنسبة للأضرار المادية أو الجسمانية التي تصيب الغير مليوني جنيه مصري عن الحادث الواحد على ألا تتعدي مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار المادية وقد بدأت المجمعة مؤخرًا في ميكنة نظام العمل والاصدار الالكتروني لوثائق التأمين.