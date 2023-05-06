100 رئيس دولة بمراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا تليفزيونيا حول مراسم تتويج الملك تشارلز، وذكر التقرير أن المراسم تقام بكنيسة وستمنستر فى العاصمة البريطانية لندن، والتى تأتى بعد 70 عاما على تتويج الملكة إليزابيث الثانية، ودعى نحو 2300 شخص لهذا الحفل من بينهم 100 رئيس دولة.

وأضاف التقرير أنه يتوقع حضور عشرات الآلاف على طول طريق موكب التتويج، ويشارك نحو 7 آلاف جندى فى الموكب الذى يسير بين باكنجهام وويستمنستر، كما سيتم نشر أكثر من 11.500 ألف عنصر من قوات الأمن فى لندن.

ولفت التقرير إلى أن الإنتشار الأمنى سيكون أكبر تعبئة لعناصر الشرطة فى يوم واحد، وستستخدم الشرطة تقنية التعرف على الوجوه فى وسط لندن.

