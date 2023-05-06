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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نيللى كريم: أشكر المهرجان الكاثوليكى للسينما على تكريمى أحسن ممثلة

نيللي كريم
نيللي كريم
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نشرت الفنانة نيللى كريم على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صوره لها من تكريمها أمس كأفضل ممثلة بالمهرجان الكاثوليكى للسينما فى دورته ال ٧١ .
وعلقت على الصورة " أشكر المهرجان الكاثوليكى للسينما والفن على تكريمى أحسن ممثلة عن دورى فى مسلسل فاتن أمل حربى" .

وتابعت " طبعا كل الشكر للمخرج الجميل ماندو العدل، والكاتب إبراهيم عيسى، وألف مبروك لكل المكرمين " .

المسلسل إنتاج عام ٢٠٢٢ تم عرضه رمضان قبل الماضى، وتدور أحداثه حول زوجة تطلب الطلاق من زوجها، لتمر بكثير من الصعاب فى المجتمع بعد الطلاق، فى تصاعد الأحداث بشكل درامى.
بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، تأليف إبراهيم عيسى والإخراج محمد جمال العدل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللى كريم فى السباق الرمضانى المنقضى بمسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، على الطيب، أحمد عيد، تأليف مدحت العدل والإخراج محمد جمال العدل .

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