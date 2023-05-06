جدة تستضيف أولى المحادثات المباشرة بين أطراف النزاع السودانية

تستضيف المملكة العربية السعودية أول محادثات مباشرة اليوم السبت ، بين الأطراف المتنازعة في السودان، بعد فشل وقف إطلاق النار، ورحب بيان أمريكي سعودي مشترك ببدء محادثات ما قبل المفاوضات في جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتحدثت تقارير أمس الجمعة عن استمرار الاشتباكات في الخرطوم، ويقول الجيش السوداني إن المحادثات تهدف إلى معالجة القضايا الإنسانية، وأكد أنه أرسل مبعوثين إلى جدة للمشاركة في المحادثات التي تدعو إليها الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة ، في مواجهة أزمة إنسانية حادة في السودان.

وأسفر القتال العنيف الذي استمر قرابة ثلاثة أسابيع عن مقتل مئات الأشخاص وتشريد قرابة 450 ألف مدني، وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 115 ألف شخص من هذا العدد الإجمالي لجأوا إلى البلدان المجاورة.

ويخوض قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان صراعا مريرا على السلطة مع قائد قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو ، المعروف باسم حميدتي، وجاء في البيان الصادر عن الحكومتين الأمريكية والسعودية أنهما يحثان الطرفين على مراعاة مصالح الأمة السودانية وشعبها والانخراط بفاعلية في المحادثات الهادفة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع.

كما أعرب البيان المشترك عن أمله في عملية مفاوضات موسعة تشمل المشاركة مع جميع الأطراف السودانية، وقال المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر ، إن أول 11 يومًا من الصراع وحده أسفرت عن مقتل ما يقدر بـ 190 طفلاً وإصابة 1700، وهذه الأرقام مأخوذة فقط من المرافق الصحية في الخرطوم ودارفور، وقال: "من المرجح أن يكون الواقع أسوأ بكثير".

ووصلت مجموعة من 130 نيجيريًا تم إجلاؤهم من السودان إلى العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الجمعة ، بعد حوالي 36 ساعة من وصول مجموعة أخرى قوامها قرابة 400 ، معظمهم من الطلاب.

وتم إجلاء الوافدين 128 من الإناث والذكور من بورتسودان على البحر الأحمر واستقبلهم المسؤولون النيجيريون.

ومن المتوقع حدوث المزيد من عمليات الإجلاء في الأيام المقبلة، وقال ناصر ساني جوارزو ، السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الإنسانية ، أمام حشد من الناس إن النيجيريين الذين فروا من السودان إلى مصر سيعودون أيضًا إلى بلادهم.

وقال جوارزو: "نحصل على تعاون جيد من المجتمعات النيجيرية التي تعيش في ذلك الميناء".