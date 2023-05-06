لعبة الفيديو "هوجوورتس ليغاسي" تحقق إيرادات بأكثر من مليار دولار

حققت لعبة الفيديو "هوجوورتس ليغاسي" إيرادات بأكثر من مليار دولار في مختلف أنحاء العالم، ووصل أيضا عدد مبيعاتها المستوحاة من سلسلة كتب هاري بوتر إلى 15 مليون نسخة، وذلك منذ طرحها في العاشر من فبراير .

وتتيح هذه اللعبة التي ابتكرتها شركة "أفالانش سوفتوير" ونشرتها "بورتكي جايمز" التابعة لاستوديوهات "وارنر براذرز"، للاعب إمكان تجسيد دور أحد تلاميذ مدرسة هوجوورتس للسحر والشعوذة في القرن التاسع عشر، مع تلقي مجموعة دروس في السحر وتنفيذ مهمات عدة.

وبينما لاقت اللعبة قبل طرحها إشادة من النقاد ومحبي قصص هاري بوتر، أثارت جدلاواسعا بين أوساط ألعاب الفيديو وخارجها بسبب المواقف المثيرة للجدل لمؤلفة سلسلة الكتب جاي كاي رولينج.

وعلى الرغم من دعوات عدد من اللاعبين إلى مقاطعة اللعبة، فإنّ الجدل الذي أُثير حول "هوجوورتس ليغاسي" لم يؤثر على شعبية اللعبة وما حققته من مبيعات.

ويشير الموقع الإلكتروني الرسمي للعبة إلى أن المؤلفة البريطانية لم تشارك في ابتكار اللعبة.

وظلت "هوجوورتس ليغاسي" التي طرحت بداية عبر الجيل الجديد من "بلاي ستايشن 5" و"إكس بوكس سيريز" وأجهزة الكمبيوتر، متاحة منذ الجمعة على أجهزة "بلاي ستايشن 4" و"إكس بوكس وان"، قبل أن تصبح متوافرة في الصيف على "نينتيندو سويتش".