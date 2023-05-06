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السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بدء عقد المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

أرشيفيه
أرشيفيه
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بدأت منذ قليل هيئة للنيابة الإدارية في عقد مقابلات المتقدمين للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكليات الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022.

وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر  - ميدان النجدة-  وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه ادخال الرقم القومي الخاص به  من خلال الموقع الإليكتروني 

www.ap.gov.eg 

كما أكدت علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم، وضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، كما يتم حضور الاختبار بدون الهاتف المحمول، كما تم التأكيد علي الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

www.ap.gov.eg 

الإجراءات الإحترازية إجراءات الاحترازية الجامعات المصرية بمدينة 6 أكتوبر