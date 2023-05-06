إيجالو يقود هجوم الهلال أمام أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال السعودي، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة فريق أوراوا الياباني، اليوم السبت، في إطار منافسات إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستضيف أوراوا المباراة على ملعب "سايتاما 2002" وتبدأ في تمام الساعة الثانية عشر مساء، ويقود هجوم الهلال كل من أوديون إيجالو وميشيل ديلجادو.

ويبدأ الهلال المباراة أمام أوراوا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - جانج هيون سو - علي البليهي - محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو - أندريه كاريلو - عبد الله الحمدان.

خط الهجوم: أوديون إيجالو - ميشيل ديلجادو.

وانتهت مباراة الذهاب التي استضافها الهلال على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث سجل سالم الدوسري في الدقيقة 13 وتعادل أوراوا من خلال شينزو كوروكي في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني.

وتأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الدحيل القطري بسباعية نظيفة، فيما تأهل أوروا بعد الفوز على جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.