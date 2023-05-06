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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مراحل البناء الدرامي والمؤثرات الصوتية بورشة "ابدأ حلمك" في بورسعيد

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عقد قصر ثقافة بورسعيد، ثاني أيام فعاليات ورشة فنون السينما ضمن مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك"، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.
استكملت محاضرة "مبادئ السيناريو" للسيناريست عصام حلمي، وأشار خلالها إلى مراحل البناء الدرامي التقليدي والعكسي وهي مرحلة الكشف والعرض، الأزمة، الذروة، النهاية، وتناول كل مرحلة منها بالشرح والتوضيح كما أكد أن السيناريو يجب أن يتميز بالحبكة حتى يكون العمل متماسكا ولا يوجد بة أي خلل.
وتحدث المونتير السينمائي حسام المحفوظي، عن مراحل المونتاج في محاضرة "مبادئ المونتاج السينمائي" موضحا أن مراحل المونتاج والمؤثرات الصوتية والتى تضم الأصوات المتزامنة وغير المتزامنة والجو العام، مشيرا إلى أنه يجب مراعاة أداء الممثل ومكان وزمان الجملة أثناء تركيب المؤثرات الصوتية، وأن هناك عدة أنواع للموسيقى وهى الموسيقى الدرامية، المعزوفة، المكان، الحماسية، التيمة الشرطية، الميوزيكال إيفكت، وتناول كل نوع منها بالشرح والتوضيح. 
فعاليات الورشة تنظمها الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقام بالتعاون مع فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وتستمر حتى ٧ مايو الحالي.

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قصر ثقافة بورسعيد إبدأ حلمك السينما بين يديك مبادئ السيناريو البناء الدرامي التقليدي