مدير تعليم القاهرة يتفقد سير امتحانات الصف الأول الثانوي

تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، سير امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى " الدور الأول" للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ للصف الأول الثانوى العام،بمدرسة طبرى الحجاز الثانوية بنين التابعة لإدارة النزهة التعليمية فى يومهم الأول لمادة( اللغة العربية ).

جاء ذلك بحضور محمد مصطفى القائم بعمل مدير عام الإدارة، حيث كان فى استقبالهم بهاء بدر الدين مدير المدرسة.

وتحاور" موسى " مع الطلاب على مستوى الإمتحان وهل يوجد لديهم أى مشاكل أو معوقات أثناء الدخول على المنصة، وتأكد من استلامهم ورقة المفاهيم .

وأكد جميع الطلاب من سهولة ويسر الإمتحانات وتمكينهم جميعاً من الدخول على المنصة.

وقدم مدير المديرية النصيحة للطلاب بالتريث وعدم التسرع في الإجابات والتاكد من التسجيل قبل الخروج .

وأشار إلى أن مسئولي التطوير التكنولوجي خلية نحل تعمل بجميع لجان المدارس الثانوية بالقاهرة، لتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب أثناء دخولهم على المنصة أو فى حالة أى مشكلة بسيطة .

وكان عدد المتقدمين لإمتحانات اليوم (٧٥٣) طالب ، فى (٣٨) لجنة، وجميعهم تمكنوا من الدخول على المنصة بسهولة ويسر إلا عدد قليل جداً لعدم تحديث التابلت وتم الحل على الفور .

كما أدى (٤١) طالب منازل الامتحانات في (٣) لجان، وأوصى"موسى" بتوفير كافة سبلالراحة والهدوء داخل اللجان، متمنياً التوفيق والنجاح والتميز لجميع الطلاب.