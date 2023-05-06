الصحافة الهندية تواصل إبراز تصريحات وأنشطة زيارة مفتي الجمهورية للهند

السبت 06/مايو/2023 - 11:09 ص

واصلت وسائل الإعلام الهندية، إبراز أنشطة زيارة مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام، إلى الهند والتي بدأت الإثنين الماضي التقى فيها عددا من كبار القيادات الرسمية والتنفيذية والدينية في الهند.

ونشرت الصحافة الهندية مقالا مهما للمفتي بعنوان "رسالة سلام إلى الهند من العالم الإسلامي" أكد فيه أن دار الإفتاء تسعى دائمًا عبر تاريخها إلى التفاعل مع القضايا والتحديات المعاصرة، ونبذ الفكر المتشدد والمتطرف، الأمر الذي يجب إبرازه خاصة في ظل تساؤل بعض الغربيين وانشغالهم بسؤال "أين المسلمون المعتدلون" ويرون أن القلة التي تمارس التطرف هي التي تمثل الإسلام، وهو أمر غير صحيح، مؤكدًا أن إدراك الواقع والتفاعل مع القضايا المعاصرة يعتبر أمرا ضروريا للمسلمين وهو منهج المؤسسة الدينية الرسمية في مصر منذ القرن الـ19.

وتناولت صحيفة "Hindustan Times" الهندية تصريحات المفتي لشبكة “ANI” التلفزيونية الرسمية في الهند والتي تحدث فيها عن القواسم المشتركة بين التجربتين المصرية والهندية في تحقيق المواطنة الكاملة والعيش المشترك التي وفرت فيها كل من الهند ومصر لكل فرد من مواطنيها حقوقًا متساوية بغض النظر عن خلفياتهم اللغوية أو الدينية أو العرقية، وأن كل فرد يتمتع بالمواطنة الكاملة وهم مندمجون جيدًا في نسيج واحد.

فيما نقلت صحيفة “The print” تصريحات المفتي التي أكد فيها أن رجال الدين الوسطيين في مصر والهند يلعبون دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والعالم الإسلامي بشكل عام ومصر بشكل خاص، وتأكيده على أنه يجب على رجال الدين أن يتخذوا إجراءات استباقية ليس فقط في حل النزاعات الدولية ولكن في منع النزاعات قبل اندلاعها خاصة تلك التي تقوم على أساس ديني.

أما موقع "Latestly" الذي يبث بعدد من اللغات الهندية، فضلًا عن اللغة الإنجليزية فنشر تصريحات مفتي الجمهورية التي تحدث فيها عن زيارته لجامعة الثقافة الإسلامية والتي شعر فيها أنها جامعة مفتوحة لكافة أعضاء هيئة التدريب والطلاب من مختلف الديانات، مشيرًا إلى أنه على مدار التاريخ كانت هناك زيارات متبادلة بين علماء الدين من مصر والهند، بل وعلى مستوى التبادل الطلابي كذلك، معربًا عن أمله في أن يزداد هذا التبادل للعلماء والطلاب في المستقبل.

بينما تابع موقع Twenty Four News باللغتين الهندية والإنجليزية لقاء مفتي الجمهورية مع مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد والذي أكد فيه على أهمية التعاون بين مصر والهند في المجال الديني ومجال الإفتاء واستعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كافة أشكال دعم الإفتاء وتدريب علماء الهند عليه.