هاري وأندرو أمراء دون أدوار رسمية في حفل تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا.. انفصال الأول عن العائلة وحادثة التحرش للثاني تبعدهما.. واهتمام عالمى بحفل التاج

كشف قصر باكنجهام قبل ساعات من تتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا، اليوم السبت، أنه لن يكون لنجل الملك الأمير هاري ولا شقيقه الأمير أندرو أدوار رسمية في الحفل.

وذكرت شبكة سي بي أس الأمريكية أن الأميرين لن ينضما إلى الموكب الذي يقف خلف الملك والملكة المتوجين حديثًا عند عودتهما من وستمنستر أبي إلى قصر باكنغهام بعد المراسم، ولم يعد هاري وأندرو من أفراد العائلة المالكة العاملين، وتخلى هاري علنًا عن دوره، بينما تم سحب واجبات أندرو.

وسيكون الأمير هاري مع والده وشقيقه الأمير وليام وأفراد آخرين من عائلته للمرة الأولى منذ نشر مذكراته "سبير"، ولن تحضر زوجة الأمير هاري ميجان، دوقة ساسكس الحدث.

في عام 2020، أعلن هاري وميجان، دوق ودوقة ساسكس، أنهما سيتخليان عن واجباتهما كأحد أفراد العائلة المالكة، وانتقلا في النهاية إلى كاليفورنيا.

وأثناء حديثه مع هاري لإجراء مقابلة في برنامج "60 دقيقة"، سأل أندرسون كوبر الأمير عن سطر في كتابه يشير فيه إلى "قطيعة واسعة النطاق" مع عائلته، وسأل هاري عما إذا كان يعتقد أنه يمكن التراجع عن تلك القطيعة، وأجاب هاري نعم، مضيفًا: "الكرة في ملعبهم (يقصد العائلة المالكة)، يجب أن تكون هناك محادثة بناءة، يمكن أن تحدث على انفراد ولا يتم تسريبها."

ولم يسافر ميغان وطفلا الزوجين، أرشي وليليبت، إلى المملكة المتحدة لحضور حفل التتويج، ويعتقد أن هاري سيعود على الفور إلى الولايات المتحدة بعد الحفل.

وتراجع الأمير أندرو عن الحياة العامة في عام 2019 بعد أن تورط في الجدل حول صداقته مع الجاني الجنسي المدان المتوفى الآن جيفري إبستين والمهرب الجنسي المدان جيسلان ماكسويل.

واتُهم الأمير بالاعتداء الجنسي على فيرجينيا جوفري التي كانت قاصرة في ذلك الوقت ودفع لها في النهاية مبلغًا يقدر بملايين الدولارات لتسوية القضية خارج المحكمة.

وجردته الملكة إليزابيث الثانية الراحلة من كل أدواره العسكرية الفخرية، وقطعت معظم المؤسسات والمنظمات التي يمثلها العلاقات مع الأمير، ومع ذلك، احتفظ أندرو بلقبه الملكي، لا يزال دوق يورك، على الرغم من الدعوات المتزايدة لتجريده من اللقب الرسمي.