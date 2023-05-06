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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فروع من أشجار زان زرعتها إليزابيث الثانية تزين مراسم تتويج الملك تشارلز

الملكة اليزابيث والملك
الملكة اليزابيث والملك تشارلز الثالث
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تحدث شون كونلي، منسق زهور حفل التتويج الملكي، للملك تشارلز، عن باقات الزهور التي تزين مراسم التتويج، لافتًا إلى أن الزهور أتت من مصادر مستدامة، بناء على رغبة الزوجين الملكيين.

وأضاف كونلي، خلال تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية":"كنت أظن أن هذا الأمر سيكون صعبا، ولكنه غير مستحيل نظرا للمساحة الكافية التي بين إعلان رغبتهم في زهور من مصادر مستدامة، وذلك في ديسمبر وبين تاريخ اليوم والذي مر عليه 5 أشهر".

وأوضح أن الزهور تزرع بالطريقة العضوية وليست بالحرارة أو الطرق التقليدية، كل شئ مستدام قدر الإمكان، لافتا إلى أن الزهور أتت من 4 دول تشمل المملكة: إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتنلدا وويلز".

ولفت إلى أن للملكة إليزابيث الثانية حضور ولمسة واضحة في مراسم تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا، إذ أن فروع من أشجار الزان التي زرعتها موجودة ضمن باقات الزهور التي تزين مراسم التتويج.

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