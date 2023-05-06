فيلم يوم 13 يحقق ضعف إيرادات هارلي في شباك التذاكر

يتربع فيلم يوم 13 على صدارة شباك تذاكر الأفلام في دور العرض للاسبوع الثالث ويجمع اجمالي ايرادات 19,702,368 وقد حقق فيلم يوم ١٣ ضغف ايرادات فيلم هارلي لليوم الثاني على التوالي.

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله