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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس النمسا يشارك في حفل تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث
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أكد رئيس النمسا أن العلاقات مع بريطانيا ستستمر رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي .

وقال خالد ابو بكر مراسل القاهرة الاخبارية من النمسا :"خبر حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث طغى على عناوين الصحف النمساوية ، صباح اليوم ، ويشارك الرئيس النمساوي ألكسندر في فاعليات ذلك الحفل الضخم ، الذي يضم 200 من قادة العالم  ، وقام  الرئيس النمساوي  بنشر مقطع له على حسابه فيسبوك من امام قصر باكنجهام وهو يشارك المواطنين البريطانيين ، وكذلك النمساويين المقيمين في لندن مساء أمس".

واضاف  " أبو بكر "، ان رئيس النمسا عبر عن سعادته بهذا الحدث المهم ، وانه اتى خصيصا الى بريطانيا قبل 48 ساعة ، للتأكيد على انه بالرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الا ان مد الجسور مع بريطانيا هو أمر مهم  باعتبارها جزءا مهما وفاعلا في الجسد الاوروبي ، وقال  الرئيس النمساوي ان مجيئة في هذا الوقت المبكر يعد رسالة تحمل هذا المعنى.

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