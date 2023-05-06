السجن المشدد 7 سنوات لسائق تعدى بالضرب على ابن زوجته حتى الموت بكفر صقر

قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم السبت، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود، بمعاقبة سائقًا بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالتعدي بالضرب على ابن زوجته الطفل بمركز كفر صقر والتسبب في وفاته.

وكانت النيابة العامة قد احالة المتهم محمود م ع س 35 سنة سائق مقيم بمركز أولاد صقر إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 2283 لسنة 2023 جنايات مركز كفر صقر والمقيدة برقم 160 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق لاتهامه بأنه في غضون شهر نوفمبر الماضي بدائرة مركز كفر صقر قد تعدى بالضرب على الطفل المجني عليه " نور م ح " 10 سنوات وتسبب في وفاته.

المتهم تعدى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد على الطفل المجني عليه وإحداث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته حال كون المتهم من متولي ملاحظته وتربيته فيما أحرز المتهم خرطوم لأجل الاعتداء على الطفل دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية لحيازته.

وتبين من التحقيقات وأقوال والدة الطفل المجني عليه أن زوجها المتهم كان قد أصر على اصطحاب طفلها المجني عليه لرحلة عمل على سيارة نقل ثقيل يقودها مدعيًا اتفاقه مع أحد أصدقائه من أصحاب ورش العمل المهنية لإلحاق الطفل بالعمل معه باعتباره من متولي ملاحظته كزوج أم للطفل وأن المتهم قد سافر بالطفل بتاريخ 20 أكتوبر الماضي بمحاولة التواصل معه هاتفيا بعد السفر ظل هاتفه مغلقا إلى أن عاد بالطفل جثة هامدة بتاريخ 15 نوفمبر الماضي.

وأوضحت والدة الطفل المجني عليه أن زوجها المتهم كان دائم التعدي الجسدي على الطفل وقبل السفر أصابه بجرح حرقي باستخدام ملعقة مُسخنة بباطن قدمه فضلًا عن التعدي عليه باستخدام عصى وخرطوم وأرجعت الوفاة لفعل المتهم وتعديه المتكرر على ابنها بالضرب.

وتم القبض على المتهم وإحالته للمحكمة بتهمة ضرب أفضى إلى الموت.