اليوم.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام برينتفورد لحجز تذكرة دوري أبطال أوروبا

يستعد النجم المصري محمد صلاح، رفقة فريقه ليفربول، لخوض مواجهة برينتفورد في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق ليفربول، اليوم السبت، نظيره برينتفورد على ملعب أنفيلد، حيث تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، بإداراة تحكيمية من أنتوني تايلور، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ويتطلع رفاق صلاح لحصد الثلاث نقاط من لقاء برينتفورد، لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، لاحتلال مركز من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويرغب الريدز في استغلال تعثر مانشستر يونايتد، مساء الخميس الماضي، أمام برايتون في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من البريميرليج، والتي خسرها الشياطين الحمر بهدف للا شيء بركلة جزاء في الوقت القاتل، كما يحاول حمر الميرسيسايد بقيادة نجمهم محمد صلاح، تضييق الخناق على اليونايتد صاحب المركز الرابع، مع انتظار سقوط نيوكاسل يونايتد أمام أرسنال في الجولة 35 من الدوري الأقوى في العالم.

ويدخل صلاح، بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه أكثر من رقم قياسي، على رأسهم، وصوله إلى الهدف رقم 250 في مشواره الأوروبي، بعد تسجيله هدف فوز فريقه على فولهام يوم الأربعاء الماضي، وجاءت الأهداف، كالتالي، بازل السويسري (20)، تشيلسي الإنجليزي (2)، فيورنتينا الإيطالي (9)، روما الإيطالي (34)، ليفربول (185) .

كما أحرز الفرعون المصري، تاسع أهدافه خلال 8 مباريات متتالية في ملعب أنفيلد في جميع المسابقات، وهي أطول سلسلة للاعب من ليفربول في معقل الريدز، منذ لويس سواريز في يناير 2014 الذي سجله في 8 لقاءات، ليصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الرقم.

محمد صلاح حاليًا، يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول في جميع البطولات برصيد 185 هدفًا، ويحتاج لهدف واحد للوصول إلى المركز الخامس ومعادلة ستيفن جيرارد، القائد التاريخي للنادي.

فوز ليفربول على برينتفورد، يصل به إلى النقطة 62، بفارق نقطة وحيدة عن رابع الترتيب، مع وجود مباراة مؤجلة لمانشستر يونايتد، كما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث وفي جعبته 65 نقطة.

ويحتل ليفربول، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب، فيما يأتي برينتفورد تاسعًا وفي رصيده 50 نقطة.