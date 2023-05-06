استعجال التحريات حول ضبط عصابة سرقت مجوهرات وتماثيل من فيلا بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بسرعة وصول تحريات المباحث حول واقعة ضبط المتهمين بسرقة ذهب وتماثيل من داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس، للوقوف على ملابساتها وظروفها، منا أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الفيلا محل الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم دائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الفيلا محل سكنه وسرقة بعض (المشغولات الذهبية و المتعلقات الشخصية) ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخرين، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بالإشتراك مع (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن السلاح النارى المضبوط بحوزتهما بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

كما تم بإرشادهم ضبط عدد 7 ساعات يد مختلفة - حقيبة بداخلها 2 تمثال "تحف" – بعض المشغولات الذهبية - 2 هاتف محمول –- مبلغ مالى من متحصلات بيع المشغولات الذهبية الأخرى لدى عملائهم) ، وأقروا بتصرفهم فى باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد من المشغولات الذهبية) ، وبمواجهتهما ، أقرا بشرائهم للمضبوطات من المتهمين مقابل مبلغ مالى ، وعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

بإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة