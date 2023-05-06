أوكرانيا تعلن تدمير 4 طائرات روسية دون طيار فوق إقليم دنيبروبتروفسك

السبت 06/مايو/2023 - 10:17 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك جنوبي أوكرانيا سيرهي ليساك، أن قوات القيادة الجوية الشرقية التابعة للجيش الأوكراني، أسقطت أربع طائرات روسية بدون طيار من طراز "شاهد" كانت تُحلق فوق سماء المنطقة ليلًا.

وذكر ليساك - في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم السبت -:"أن شظايا الطائرات المسيرة المدمرة سقطت في منطقة سينيلنيكوف؛ حيث تحطمت نوافذ خمسة منازل خاصة وتضرر اثنان من المباني الملحقة وخط كهرباء".

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن الجيش الروسي استهدف - أمس - بلدة مارهانيتس في منطقة نيكوبول بعدما قصفها بالمدفعية الثقيلة وأطلق ست قذائف.