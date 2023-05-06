20 صورة ترصد اختتام فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب بدهب

اختتمت بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب فى نسخته الثانية، تحت شعار "فيما يفكر الشباب ... حوار من الشباب للشباب ، بمركز شباب دهب، التي استمرت لمدة يومين.

تم تنفيذ فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب برعاية وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية التعليم المدنى و البرلمان بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظه .

تناول منتدى الحوار الوطنى للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسى، الاجتماعي، الاقتصادى، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

بدأت الفعاليات بالتعريف بالدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز، يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة، ورفع نتائج الحوار اليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الاطياف داخل المجتمع المصري، وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع .

كما شمل المنتدى التعريف بالنسخة الثانية لمنتدي الحوار الوطني للشباب، والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء الشباب بمراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى.

جاء ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات من محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره ومتابعة احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

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