الاتحاد المصري يقرر إحالة معلول والشناوي إلى لجنة الانضباط

قرر مسؤولو اتحاد كرة القدم إحالة محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي وزميله الظهير الأيسر علي معلول إلى لجنة الانضباط.

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة القدم للبوابة سبورت، اليوم السبت، أنه سيتم إحالة اعتداء الشناوي ومعلول علي محمد الشيبي لاعب بيراميدز إلي لجنة الانضباط بناء على الفيديوهات التي تظهر صفع معلول للشيبي باليد على وجهه وركل الشناوي له بالقدم.

وحقق الأهلي لقب السوبر المحلي علي حساب بيراميدز بعد الفوز عليه بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة في ملعب محمد بن زايد بالإمارات.