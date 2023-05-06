مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها ، أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم السبت عن مقتل فلسطينيين في مداهمة إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة أن قتيلي طولكرم هما سامر صلاح الشافعي، 22 عاماً، أصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن، وحمزة جميل خريوش، 22 عاماً، أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى".

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم مدينة طولكرم شمال غربي الضفة الغربية، حيث أطلقت الرصاص على شابين فلسطينيين وقتلتهما، قبل أن تنسحب مباشرة من المدينة.

وأضافت المصادر أن "اشتباكات اندلعت بين شبان والقوات الإسرائيلية في المخيم، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى استقدام دعم إضافي لمحاصرتهم".

وتأتي الواقعة بعد تبادل للضربات عبر الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة الأسبوع الماضي، وبعد عنف مستمر منذ أكثر من عام شهد مداهمات إسرائيلية عديدة بالضفة الغربية وسلسلة هجمات شنها فلسطينيون على إسرائيليين.