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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"جوجل" تدمج قريبا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث

جوجل
جوجل
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ذكرت صحيفة ع٧ مرحب مرحب  "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، نقلا عن وثائق أن جوجل تنوي تحديث محرك البحث الخاص بها ليكون  "أكثر حيوية وأسهل استخداما وأكثر خصوصية وأمان"، خصيصا التركيز على خدمة الشباب حول العالم.

وفي الوقت نفسه تكتسب فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي شعبية سريعة، وهي تعد من التقنيات التي ربما تغير من أسلوب عمل الشركات وحياة المجتمعات.
وذكر التقرير أن عملاق التكنولوجيا سيغير نسقا تقليديا لتقديم نتائج البحث يعرف باسم "الروابط العشرة الزرقاء،" مع خطط لدمج العديد من الأصوات البشرية كجزء من التحول.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها إن من المتوقع أن تطلق جوجل خلال مؤتمر سنوي للمطورين هذا الأسبوع مزايا جديدة تتيح للمستخدمين إجراء محادثات مع برنامج ذكاء اصطناعي يكلق عليه اسم "ماجي".

جوجل تطبيقات الذكاء الاصطناعى ذكاء اصطناعي شات جي بي تي محرك البحث